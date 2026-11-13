Стоматолог объяснил изменение прикуса после 40 лет

Врач-ортодонт, спикер конгресса ORTHONEXT VI by EUROKAPPA Рауль Мора объяснил изменение прикуса после 40 лет.

Как передает Day.Az, в беседе с Lenta.ru он рассказал, что зубы необязательно всю жизнь остаются ровными.

По словам Моры, положение зубов продолжает меняться всю жизнь. Он уточнил, что с возрастом постепенно стираются поверхности, которыми соседние зубы соприкасаются друг с другом. Зубы смещаются к середине зубного ряда, компенсируя этот износ и сохраняя плотный контакт, передние резцы разворачиваются и начинают накладываться друг на друга. Чаще это заметно на нижней челюсти. "Возрастные изменения обычно развиваются постепенно. Но если за короткое время между зубами появился заметный промежуток, изменился их наклон или возникла подвижность, списывать это на возраст нельзя. В таких случаях нужно проверить состояние тканей, которые удерживают зубы", - предупредил стоматолог.

Одной из причин таких изменений врач назвал пародонтит - воспалительное заболевание, при котором постепенно разрушаются ткани вокруг зуба, в том числе поддерживающая его кость. Когда опора ослабевает, зубы могут смещаться, "расходиться" в стороны. Еще одна причина - потеря зубов. После удаления жевательного зуба соседние зубы меняют положение, а зуб на противоположной челюсти, лишившийся контакта с ним, постепенно выдвигается в сторону свободного пространства, объяснил Мора.