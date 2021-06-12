https://news.day.az/officialchronicle/1352044.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за матчем Уэльс-Швейцария на Бакинском Олимпийском стадионе
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за матчем Уэльс-Швейцария на Бакинском Олимпийском стадионе
12 июня в Азербайджане прошел первый матч финального этапа чемпионата Европы по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за матчем в группе А Уэльс-Швейцария на Бакинском Олимпийском стадионе.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре