Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за матчем Уэльс-Швейцария на Бакинском Олимпийском стадионе

12 июня в Азербайджане прошел первый матч финального этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за матчем в группе А Уэльс-Швейцария на Бакинском Олимпийском стадионе.

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