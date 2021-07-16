https://news.day.az/officialchronicle/1362317.html Ульви Бахшалиев назначен послом Азербайджана в Беларуси - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Ульви Бахшалиев назначен послом Азербайджана в Беларуси - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
16 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Ульви Вагиф оглу Бахшалиева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Беларуси.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением главы государства Лятиф Сейфеддин оглу Гандилов отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Беларуси и постоянного полномочного представителя Азербайджана при уставных и других органах СНГ.
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