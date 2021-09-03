Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского спортсмена, завоевавшего свою третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020"

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила азербайджанского спортсмена Рамана Салеха, завоевавшего свою третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Число золотых медалей Азербайджана на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" достигло 12! Поздравляю нашего паралимпийца Рамана Салеха с завоеванием своей 3-ей золотой медали! Искренне благодарю нашу национальную сборную, достойно представляющую Азербайджан на Паралимпиаде, желаю всем нашим спортсменам новых достижений и побед!"