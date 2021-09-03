https://news.day.az/officialchronicle/1376079.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского спортсмена, завоевавшего свою третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского спортсмена, завоевавшего свою третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила азербайджанского спортсмена Рамана Салеха, завоевавшего свою третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020".
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Число золотых медалей Азербайджана на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" достигло 12! Поздравляю нашего паралимпийца Рамана Салеха с завоеванием своей 3-ей золотой медали! Искренне благодарю нашу национальную сборную, достойно представляющую Азербайджан на Паралимпиаде, желаю всем нашим спортсменам новых достижений и побед!"
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре