https://news.day.az/officialchronicle/1499890.html Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном ланче, данном в Софии для глав государств и правительств
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном ланче, данном в Софии для глав государств и правительств
1 октября от имени Президента Республики Болгария Румена Радева для глав государств и правительств, принявших участие в церемонии открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB), дан официальный ланч.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в обеде принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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