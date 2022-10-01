Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном ланче, данном в Софии для глав государств и правительств

1 октября от имени Президента Республики Болгария Румена Радева для глав государств и правительств, принявших участие в церемонии открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB), дан официальный ланч.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в обеде принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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