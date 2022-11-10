Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Самарканде с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

10 ноября в Самарканде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече было подчеркнуто успешное развитие основанных на союзнических отношениях дружеских и братских связей между нашими странами во всех областях, обсуждены ситуация в регионе и вопросы безопасности, проведен обмен мнениями об итогах сочинской встречи.