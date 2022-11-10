https://news.day.az/officialchronicle/1510480.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Самарканде с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Самарканде с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - ФОТО
10 ноября в Самарканде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече было подчеркнуто успешное развитие основанных на союзнических отношениях дружеских и братских связей между нашими странами во всех областях, обсуждены ситуация в регионе и вопросы безопасности, проведен обмен мнениями об итогах сочинской встречи.
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