Отношения между Турцией и Азербайджаном, еще более укрепившиеся с Шушинской декларацией, и впредь будут самой большой гарантией мира и стабильности наших стран и региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

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