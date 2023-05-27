https://news.day.az/officialchronicle/1568160.html Отношения между Турцией и Азербайджаном, еще более укрепившиеся с Шушинской декларацией, и впредь будут самой большой гарантией мира и стабильности наших стран и региона - Реджеп Тайип Эрдоган
Отношения между Турцией и Азербайджаном, еще более укрепившиеся с Шушинской декларацией, и впредь будут самой большой гарантией мира и стабильности наших стран и региона - Реджеп Тайип Эрдоган
Отношения между Турцией и Азербайджаном, еще более укрепившиеся с Шушинской декларацией, и впредь будут самой большой гарантией мира и стабильности наших стран и региона.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
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