https://news.day.az/officialchronicle/1637328.html Президент Ильхам Алиев: В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов
Президент Ильхам Алиев: В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов
Процесс возвращения бывших переселенцев на исконные земли идет успешно. В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.
Подчеркнув, что планируется до конца года расселить бывших переселенцев в 5 городах и 15 селах на освобожденных землях, глава государства отметил, что подготовлены, утверждены генеральные планы более 100 городов и сел, во многих из них уже начались строительные работы.
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