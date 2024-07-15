В Азербайджане внесены изменения в закон "О табаке и табачных изделиях"

Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон "О табаке и табачных изделиях".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, будет осуществляться регистрация субъектов предпринимательства, осуществляющих импорт и производство табачных изделий, вестись реестр субъектов предпринимательства, осуществляющих импорт и производство табачных изделий, и будет определено Положение о реестре.

Производство по перерегистрации и регистрации субъектов предпринимательства для осуществления импорта и производства табачных изделий осуществляется в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях".

Субъекты предпринимательства, осуществляющие импорт и производство табачных изделий в Азербайджанской Республике, регистрируются органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, на основании обращения этих субъектов.

Зарегистрированные субъекты предпринимательства включаются в реестр, и им выдается выписка из реестра на электронном или бумажном носителе. За выдачу выписки из реестра должна быть уплачена государственная пошлина в размере, установленном законом Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".

Регистрация субъектов предпринимательства, осуществляющих ввоз и производство табачных изделий, порядок ведения реестра и Положение о реестре устанавливаются органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Сведения, включенные в реестр, не составляющие коммерческую и (или) налоговую тайну, регулярно обновляются путем размещения на официальной интернет-странице органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти, и являются общедоступными для пользователей.

Контроль за осуществлением деятельности по импорту и производству табачных изделий без регистрации, а также за соблюдением условий регистрации по этой деятельности, предусмотренных статьями 10.2 и 10.3 настоящего закона, осуществляется органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Условия для регистрации хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство табачных изделий, следующие:

- инвестиции на приобретение оборудования в размере не менее 34 (тридцати четырех) миллионов манатов;

- отсутствие просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике, а также отсутствие действующего решения о признании рискованным налогоплательщиком в соответствии с Налоговым кодексом Азербайджанской Республики;

- наличие документа, подтверждающего право собственности, пользования или аренды на объект, на котором осуществляется хозяйственная деятельность, взятого на учет в налоговых органах;

- наличие свидетельства об оценке средств измерений, которые будут использоваться для производства табачных изделий, сертификата об утверждении типа стандартного образца или средства измерений, а также документов об оценке соответствия приборов, инструментов, средств измерений и испытательного оборудования в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О техническом регулировании";

- наличие договора с испытательной лабораторией, аккредитованной в соответствующей области (если у производителя нет аккредитованной испытательной лаборатории в соответствующей области), на проведение испытаний на качество и безопасность.

Зарегистрированные субъекты предпринимательства, осуществляющие производство табачных изделий в соответствии с настоящим законом, должны соблюдать требования, установленные органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, относительно объемов использования местного табачного сырья (табака с частично или полностью отделенной средней жилкой) при производстве табачных изделий.

Условия для регистрации субъектов предпринимательства, осуществляющих импорт табачных изделий, следующие:

- осуществление деятельности по производству табачных изделий на территории Азербайджанской Республики не менее 1 (одного) года;

- отсутствие просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике, а также отсутствие действующего решения о том, что субъект предпринимательства является рискованным налогоплательщиком в соответствии с Налоговым кодексом Азербайджанской Республики;

- наличие документа, подтверждающего право собственности, пользования или аренды на объект, на котором осуществляется предпринимательская деятельность, взятого на учет в налоговых органах (если деятельность субъекта предпринимательства связана с субъектом (объектом) хозяйствования);

- регистрация субъектов предпринимательства, занимающихся импортом табачных изделий, отменяется при нарушении условий регистрации, установленных настоящим законом (за исключением случаев отсутствия у них просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике), а также в случаях, указанных в статье 26.1 закона Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях".

Настоящий закон вступает в силу в тот же день, что и правило, предусмотренное статьей 4-1.4 закона Азербайджанской Республики "О табаке и табачных изделиях".

До вступления в силу настоящего закона лица, осуществляющие импорт и производство табачных изделий, должны в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего закона подать заявление о регистрации для занятия указанной деятельностью.