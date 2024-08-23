В Ташкенте устроен государственный прием в честь Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой

23 августа в Ташкенте от имени Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и его супруги Зироатхон Мирзиёевой был устроен государственный прием в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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