https://news.day.az/officialchronicle/1683791.html В Ташкенте устроен государственный прием в честь Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой
В Ташкенте устроен государственный прием в честь Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой
23 августа в Ташкенте от имени Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и его супруги Зироатхон Мирзиёевой был устроен государственный прием в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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