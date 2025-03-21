https://news.day.az/officialchronicle/1738974.html Реджеп Тайип Эрдоган направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Реджеп Тайип Эрдоган направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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