Реджеп Тайип Эрдоган: Завершение TANAP является очень важным событием

Завершение работ по строительству Трансанатолийского трубопровода (TANAP), посредством которого будут осуществляться поставки газа в Турцию и в Европу, является очень важным и знаменательным событием. Об этом говорится в обращении Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, зачитанного послом Турции Эрканом Озоралом сегодня в Баку во время церемонии запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", предполагающего доставку азербайджанского газа в Европу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.



"Уважаемый Президент Ильхам Алиев и участники церемонии, после реализации таких проектов как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс, газопровод TANAP можно считать проектом, который изменит будущее региона. TANAP является наглядным примером регионального сотрудничества", - говорится в обращении президента Турции.

В обращении президента Турции также отмечается, что сегодня, после того как первый газ будет запущен в систему TANAP, 12 июня текущего года в турецкой провинции Эскишехир состоится церемония открытия газопровода.

Эрдоган также отметил, что для Турции будет честью организовать церемонию открытия трубопровода TANAP в Турции.

Отметим, что "Южный газовый коридор" стоимостью свыше 40 миллиардов долларов является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

Первый этап проекта предполагает транспортировку газа с месторождения "Шах Дениз" по Южнокавказскому, а затем Трансанатолийскому (TANAP) трубопроводам до турецкого города Эскишехир.

Церемония запуска проекта будет проведена 29 мая в Баку. Газ достигнет Эскишехира 12 июня, когда состоится инаугурация TANAP - турецкой части проекта.

В церемонии запуска ожидается участие правительственных делегаций стран, которые получат газ, высокопоставленных представителей компаний, вовлеченных в проект.

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