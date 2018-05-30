Азербайджан перекраивает энергетическую карту Европы - Послесловие к старту «Южного газового коридора»

Столица Азербайджана - вновь в центре мировой энергетической политики и дипломатии. В Баку начала работу юбилейная, 25-я выставка-конференция "Нефть и газ Каспия". И в тот же день Президент Ильхам Алиев лично дал старт новому грандиозному проекту - "Южному газовому коридору".

Торжественная церемония состоялась на Сангачальском терминале, который уже вполне заслуживает звание исторического. Отсюда берет начало нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Совсем рядом - новый торговый порт, с каждым днем набирающий обороты. Здесь же берет начало железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс. И вот теперь Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл вентиль, символизирующий запуск магистрального газопровода - начала "Южного газового коридора". Это, напомним, один из крупнейших в Европе и мире инфраструктурных проектов.

Сегодня участниками "Южного газового коридора" являются семь стран - Азербайджан, Грузия, Турция, Греция, Болгария, Албания и Италия. Еще три государства планируют присоединиться к проекту - Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория. "Южный газовый коридор" включает в себя три газопровода - Южно-Кавказский, Трансанатолийский (ТАNAP) и Трансадриатический (ТАР). Уже законтрактована транспортировка 16 млрд. кубометров "голубого топлива": 6 млрд. - в Турцию по ТАNAP и 10 млрд. - в Европу по ТАP. В планах нарастить мощности ТАNAP до 24 млрд. кубометров к 2023 году и до 31 млрд. к 2026 году. Общая стоимость проекта - 40 миллиардов долларов.

И самое главное, это уже не мечты, а реальность. Азербайджан успешно осуществляет новую масштабную "задумку", дав старт вслед за нефтяным еще и "газовому" буму.

Выступая на торжественной церемонии, Президент Азербайджана Ильхам Алиев особо отметил, что в этот исторический день, отмечая открытие "Южного газового коридора", мы видим, насколько это своевременный и мудрый шаг.

И очень символично, что старт новому проекту дан вскоре после того, как в нашей стране торжественно отметили вековой юбилей независимой республики, первого светского демократического государства на всем исламском Востоке.

Выступая на торжественной церемонии, Президент Азербайджана напомнил: история нефти в мире началась с Азербайджана. В 1846 году впервые в мировом масштабе нефть была добыта промышленным способом именно в Азербайджане, в Баку. После чего продолжил:

"Памятник в честь этого исторического события был установлен несколько лет назад в центре нашего города. В то время, во второй половине XIX - начале XX веков Азербайджан обеспечивал большую часть мировой нефтедобычи. Однако смог ли воспользоваться плодами этого азербайджанский народ? Конечно же, нет. Достаточно взглянуть на фотографии, статистические данные тех лет, чтобы каждый увидел, что народ жил в нищете, царила бедность, ни о каком промышленном развитии речь не шла. Азербайджан попросту был источником ресурсов, и "черное золото", извлекаемое из недр страны, не служило развитию азербайджанского народа. Наши запасы нефти истощались. Доход, получаемый от нефти, не направлялся на благосостояние азербайджанского народа. В то же время мы столкнулись с большими экологическими проблемами на Абшеронском полуострове. Эти проблемы сегодня решает независимое государство. Сегодня независимый Азербайджан и наша успешная нефтегазовая политика показывают, что только в условиях независимости, в период независимости азербайджанский народ может воспользоваться своими природными ресурсами. Азербайджан может успешно развиваться только в условиях независимости. Сегодня мы как независимое государство крепко стоим на ногах, успешно выполняем все стоящие перед страной задачи. Такие гигантские проекты мы реализуем совместно с нашими партнерами и заново составляем энергетическую карту Европы".

Речь идет о действительно грандиозном проекте. Названные Президентом Азербайджана цифры впечатляют: подтвержденные запасы газа Азербайджана равны 2,6 триллиона кубометров.

"Уверен, что у нас есть ресурсы в гораздо больших объемах, и будущие разведывательные работы и работы по разработке это подтвердят" - отметил глава государства. Напомнил он и о том, что "осуществление этих проектов было бы невозможно без международного сотрудничества. В первую очередь я хотел бы отметить региональное сотрудничество. Азербайджан, Грузия и Турция, реализуя Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и другие важные проекты, в том числе в транспортной сфере Баку-Тбилиси-Карс, уже создали очень сильный формат трехстороннего регионального сотрудничества". Выразил признательность правительству Соединенных Штатов Америки за оказанную поддержку. Упомянул правительство Великобритании, отметил, что ЕС сыграл очень важную роль в реализации этого проекта - еще в 2011 году в Баку между ЕС и Азербайджаном была подписана совместная декларация о "Южном газовом коридоре", - сказал Президент.

"В течение этих лет мы постоянно ощущали поддержку ЕС. По инициативе Азербайджана и ЕС в течение последних четырех лет в Баку ежегодно проводятся заседания Консультативного совета "Южного газового коридора". С 2015 года по сегодняшний день ЕС бывает представлен на этих заседаниях на самом высоком уровне", -напомнил глава государства. И подвел итог: "...Уверен, что этот проект, осуществляемый в рамках широкого международного сотрудничества, в будущем будет служить углублению сотрудничества в Европе и в нашем регионе не только в энергетической сфере, но и во всех других сферах".

А вот тут надо поподробнее. Для того, чтобы такие проекты, как "Контракт века", нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор, стали реальностью, мало одного только наличия нефти и газа в точке А и потенциальных покупателей в точке В. К ним еще нужно приложить продуманную стратегию. Построить трубопроводы. Правильно выбрать маршруты для них - с точки зрения и экономики, и политических рисков. Решить множество технических, политических, дипломатических проблем. Но самое главное, создать в стране такую бизнес-среду, чтобы ведущие нефтяные и газовые компании рискнули своими долларами, точнее, десятками миллиардов этих долларов, и вложили их в азербайджанские проекты. А для этого уже требуется и политическая стабильность, и предсказуемость, и целый комплекс мер по защите инвесторов, и продуманная налоговая политика.

В своем приветственном послании участникам выставки-конференции "Нефть и газ Каспия - 2018" Президент отметил: "Привлечение крупных зарубежных инвестиций, формирование благоприятного предпринимательского и бизнес-климата являются основными направлениями экономической политики Азербайджана". Но в Азербайджане не просто говорят об этом, а реально привлекают инвестиции.

Уже на церемонии запуска ЮГК Президент Ильхам Алиев отметил, что срок " Контракта века", подписанного 24 года назад, был в прошлом году продлен до 2050 года. "То есть, это само по себе показывает то, какие большие запасы нефти имеются на этом месторождении. "Контракт века" вдохнул жизнь в Азербайджан, послужил оживлению страны. Впервые Каспийское море открылось для зарубежных компаний, мы пригласили эти зарубежные компании", - сказал глава государства, подчеркнув, что сегодня выполнение "Контракта века" идет очень успешно, и после подписания этого контракта начала осуществляться новая нефтяная стратегия Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поделился и личными воспоминаниями: "Я хорошо помню те исторические дни, потому что непосредственно занимался тогда как вице-президент Государственной нефтяной компании этой работой. В то время была определена нефтяная стратегия Азербайджана, и сегодня мы видим результат этой стратегии, проведенной работы. После 1994 года второй большой контракт был подписан по газовому месторождению "Шах Дениз". Должен отметить и то, что этот контракт был подписан в начале июня 1996 года именно в день проведения выставки "Нефть и газ Каспия", и таким образом Азербайджан представил себя миру не только как нефтяная, но и газовая страна". А теперь в Азербайджане, добавим от себя, начинается "эра большого газа".

Но есть тут еще одна сторона вопроса. "Южный газовый коридор" был запущен и реализован как раз в то время, когда цены на нефть неудержимо шли вниз. И когда многие незваные "эксперты" и "советчики" предрекали: "Нефтяная сказка" в Азербайджане закончилась! О крупных проектах придется забыть! Без "подпитки" в виде нефтедолларов экономика не выживет, и уже завтра..." и так далее.

А в Азербайджане экономика тем временем устояла, прошла "стресс-тест". И сегодня страна успешно решает новую задачу - избавляется от нефтяной зависимости, развивает ненефтяной сектор. И дает старт новому суперпроекту. И это все - результат продуманной стратегии, у которой есть автор - Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Нурани