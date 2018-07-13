Баку и Анкара тесно поддерживают друг друга в международной политике - ТУРЕЦКИЙ ЭКСПЕРТ

Азербайджан и Турция серьезно заинтересованы в сохранении безопасности региона и предпринимают совместные усилия и шаги, направленные на поддержание его стабильности.

Об этом заявила в беседе с Day.Az турецкий независимый политолог Ширин Али.

По ее словам, нерешенность нагорно-карабахского конфликта, который представляет большую угрозу исключительно всем странам, соседствующим с Арменией и Азербайджаном, является национальным вопросом Турции.

"Этот тезис также был озвучен турецким лидером, что подтверждает единство и общность взглядов двух братских государств. Объективная позиция Турции по Карабаху, ее однозначная поддержка в вопросе урегулирования многолетней проблемы на условиях восстановления территориальной целостности и неприкосновенности азербайджанских границ демонстрирует региону и миру единство и однозначную поддержку Турции в отношении Азербайджана. На протяжении многих лет Турция поддерживает Азербайджан на международных площадках в этом приоритетном вопросе для Баку. Солидарность Турции к Азербайджану носит взаимообратный характер, поскольку официальный Баку остается приверженным стратегической линии, проводимой правительством Турции, и поддерживает курс страны в борьбе против международного терроризма. Благодаря активной дипломатической работе, проводимой руководством страны, международное сообщество проинформировано о сути конфликта, об истории возникновения и его реальных последствиях. В этом направлении поддержка братской Турции на международном уровне также имеет колоссальное значение", - заявила Ширин Али.

Политолог отметила, что Азербайджан и Турция - самые близкие союзники друг другу, и что партнерсике связи на высоком двустороннем уровне будут стремительно развиваться и в перспективе.

"Недавний официальный визит главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку в очередной раз свидетельствует о том, что два ближайших союзника намерены укреплять свои позиции в регионе и поддерживать друг друга в международной системе координат", - резюмировала турецкий политолог.

Матанат Насибова