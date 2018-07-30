Пашинян не долго усидит «на двух стульях», как и его предшественник – РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Приход к власти в Армении Пашиняна - это одно из последствий политики властей этой страны, которые всегда пытались усидеть на двух стульях, не думая ни о политических последствиях для себя, ни о благосостоянии народа, который, в конечном итоге, оказался озлоблен на правительство настолько, что сформировалась благоприятная среда для смены власти.

Такое мнение высказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

По его словам, политика "двойной игры" - это не фишка самого Пашиняна, и усидеть на двух стульях пока не удавалось никому, во всяком случае, долго.

"Вопрос тут в том, чтобы не перейти "красную черту", после которой власти страны в одночасье теряют контроль над ситуацией.

Что касается, Пашиняна, то нет ничего удивительного, что он, едва придя к власти, пытается торговаться с Москвой, получить больше преференций. Этим объясняются его заявления о том, что Россия, должна дать гарантии мира и безопасности в регионе, что многие эксперты уже назвали "озвучиванием цены пребывания российской военной базы". Тут все же не стоит забывать, что пребывание этой базы и членство в ОДКБ уже само по себе является гарантией для Еревана, во всяком случае, до тех пор, пока Ереван не перейдет "красную черту", к примеру, первым не нападет на Азербайджан, или не признает "независимость" Карабаха. Полагаю, Пашинян это отлично понимает, но почему бы не поторговаться с Москвой, тем более, что сам он популист и пришел к власти на волне популизма. Поэтому все его заявления вполне вписываются в ту риторику, которая сделала его премьером", - пояснил эксперт.

Говоря о вероятности того, что массовые недовольства нынешним правительством Армении могут накрыть страну новой волной протестов, направленных против самого премьера, эксперт не исключил подобного расклада событий.

"Напомню, последняя смена власти была вызвана, во-первых, тем, что Саргсян обманул население, пообещав уйти из власти, а во-вторых, по тому, что так и не смог решить накопившийся груз экономических проблем в стране за все годы своего правления. Решить проблемы в экономике Пашинян не сможет. Но армянский народ достаточно терпелив, главное, чтобы новый премьер не пытался его так же цинично "кидать", как это делал его предшественник. Ну, и не делал каких-то реальных радикальных шагов в отношении Москвы и в отношении Запада", - сказал наш собеседник, отметив, что для армянского премьера важно остаться у власти любым способом, поэтому он попытается и дальше разыгрывать "карабахскую карту", с тем чтобы удерживать под оккупацией Карабах еще дольше.

Матанат Насибова