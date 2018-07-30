Пашинян не долго усидит «на двух стульях», как и его предшественник – РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

30 июля 2018 21:55

Приход к власти в Армении Пашиняна - это одно из последствий политики властей этой страны, которые всегда пытались усидеть на двух стульях, не думая ни о политических последствиях для себя, ни о благосостоянии народа, который, в конечном итоге, оказался озлоблен на правительство настолько, что сформировалась благоприятная среда для смены власти.

Такое мнение высказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

По его словам, политика "двойной игры" - это не фишка самого Пашиняна, и усидеть на двух стульях пока не удавалось никому, во всяком случае, долго.

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"Вопрос тут в том, чтобы не перейти "красную черту", после которой власти страны в одночасье теряют контроль над ситуацией.

Что касается, Пашиняна, то нет ничего удивительного, что он, едва придя к власти, пытается торговаться с Москвой, получить больше преференций. Этим объясняются его заявления о том, что Россия, должна дать гарантии мира и безопасности в регионе, что многие эксперты уже назвали "озвучиванием цены пребывания российской военной базы". Тут все же не стоит забывать, что пребывание этой базы и членство в ОДКБ уже само по себе является гарантией для Еревана, во всяком случае, до тех пор, пока Ереван не перейдет "красную черту", к примеру, первым не нападет на Азербайджан, или не признает "независимость" Карабаха. Полагаю, Пашинян это отлично понимает, но почему бы не поторговаться с Москвой, тем более, что сам он популист и пришел к власти на волне популизма. Поэтому  все его заявления вполне вписываются в ту риторику, которая сделала его премьером", - пояснил эксперт.

Говоря о вероятности того, что массовые недовольства нынешним правительством Армении могут накрыть страну новой волной протестов, направленных против самого премьера, эксперт не исключил подобного расклада событий.

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"Напомню, последняя смена власти была вызвана, во-первых, тем, что Саргсян обманул население, пообещав уйти из власти, а во-вторых, по тому, что так и не смог решить накопившийся груз экономических проблем в стране за все годы своего правления. Решить проблемы в экономике Пашинян не сможет. Но армянский народ достаточно терпелив, главное, чтобы новый премьер не пытался его так же цинично "кидать", как это делал его предшественник. Ну, и не делал каких-то реальных радикальных шагов в отношении Москвы и в отношении Запада", - сказал наш собеседник, отметив, что для армянского премьера важно остаться у власти любым способом, поэтому он попытается и дальше разыгрывать "карабахскую карту", с тем чтобы удерживать под оккупацией Карабах еще дольше.

Матанат Насибова

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