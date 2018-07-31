Поддержка США проекта TAP связана с энергетической политикой Президента Азербайджана

Слова Президента США Дональда Трампа о TAP во время совместной пресс-конференции с премьером Италии Джузеппе Конте в первую очередь являются показателем стратегической важности для Запада данного проекта, реализуемого Азербайджаном.

Об этом во вторник сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.





По его словам, необходимо учесть, что автором, инициатором и исполнителем этого проекта является Азербайджан и TAP - один из главных сегментов проекта "Южный газовый коридор".

"Неслучайно время от времени различными центрами силами были организованы разные акции протеста в связи с реализацией TAP, к этой акции присоединились защитники природы и др. Но в настоящий момент нет никаких проблем в реализации проекта. Этот проект получил большую поддержку во всем мире. Это, прежде всего, связано с продуманной энергетической политикой, осуществляемой Президентом Азербайджана", - добавил Бабаоглу.

Депутат отметил, что одними из тех, кто организовывал акции протеста в связи с TAP, были центры силы, желавшие заполучить рычаги политического давления на этот континент путем создания своих монополий на газовом рынке Европы.

"Но благодаря продуманным, последовательным усилиям Азербайджана удалось создать новый альтернативный энергетический маршрут для европейского рынка", - сказал депутат.

"Слова президента США еще раз подтверждают это. Дональд Трамп, обращаясь к премьер-министру Италии, сказал, что касается трубопровода, то он хотел бы увидеть конкурентоспособный трубопровод. Здесь внимание направлено как на стратегическую значимость трубопровода, так и на его конкурентоспособность с экономической точки зрения", - сказал депутат.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.