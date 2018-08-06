Вот на что способен армянский национализм - Соцсети - ФОТО
В соцсетях продолжают гулять фото, свидетельствующие о вандализме армянских националистов. Что характерно - публикуют их сами вандалы, гордящиеся своими нелицеприятными поступками.
Еще одно фото появилось на днях в Facebook со ссылкой на страницу армянского пользователя Сергея Давояна. Выставлена пользователем она была в октябре 16 года. На ней он позирует, усевшись на надгробие азербайджанской могилы. И, судя по всему, очень гордится собой. А надпись к фото "азерские останки" дополняют картину.
К слову - сейчас этой фотографии на странице Давояна нет. То ли админы удалили, то ли сам.
Напомним, что на прошлой неделе в армянских соцсетях разгорелся скандал в связи с появлением в оккупированном Агдаме надгробия на могиле Национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова. Оно было установлено к 25-летию оккупации этого азербайджанского города его довоенным другом Размиком Петросяном. Вскоре после истерики, разразившейся по этому поводу, надгробие было вывезено в Ханкенди и там демонстративно уничтожено в центре города.
А еще раньше пользователей Facebook возмутили кадры осквернения могил на разрушенном азербайджанском кладбище под Агдамом. Армянский вандал в военной форме позирует в неприличествующих такому месту позе.
Вот оно, истинное лицо тех, кто оккупирует азербайджанский Карабах.
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