Пашинян едет в Москву умолять - холодная зима не оставляет выбора

В конце недели и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян отправится с визитом в Москву. Как сообщают армянские СМИ, в ходе визита ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Собственно, эта встреча и является основной целью поездки Пашиняна в Москву.

Приглашения новый лидер Армении ждал давно, а в Москве, в свою очередь, ожидали итогов парламентских выборов. Теперь, когда все закончилось, Никол Пашинян уже может восприниматься в России как легитимный глава государства, и с ним уже можно разговаривать на серьезные темы. Например, о газе.

Газ - это самая большая проблема для Армении нынешней зимой. Как уже сообщалось, 31 декабря истекает срок действия российско-армянского контракта на поставку газа.

По информации газеты "168 жам", вице-премьер России Дмитрий Козак направил письмо правительству Армении, в частности вице-премьеру Тиграну Авиняну, отметив, что российский газ на границе будет стоить 215 долларов за тысячу кубометров, и это не подлежит обсуждению.

Отметим, что в настоящее время Армения получат газ по 150 долларов за тысячу кубометров. В армянских экспертных кругах уверены, что российская сторона попытается воспользоваться завершением контракта для шантажа и давления на Ереван.

Накануне визита в Москву Никол Пашинян выразил надежду, что переговоры по газу пройдут успешно. При этом он заверил, что сам не в курсе (?!) возможного повышения тарифа, о котором пишут армянские СМИ.

Как сообщают СМИ, Пашинян отказался ответить на вопрос журналистов, настаивает ли Армения на снижении цены на газ: "Я не желаю что-либо говорить. Надеюсь, переговоры будут успешными", - резюмировал он.

Комментируя ситуацию, газета "Аравот" напомнила, что газовый договор с Россией был подписан в декабре 2013 года в Ереване, а затем ратифицирован в парламенте. Ратификации пыталась помешать оппозиция в лице Никола Пашиняна, но безуспешно.

Согласно договору, "Газпрому" были переданы последние 20% акций "АрмРосгазпрома", и было гарантировано, что до 2043 года армянская сторона будет покупать газ у "Газпрома". Кроме того, в соглашении (и последующей поправке к нему) было гарантировано, что приоритет экспорта высоковольтной электроэнергии Армения-Иран и Армения-Грузия на ТЭС "Раздан-5" принадлежит "Газпром Армении".

Армянское издание также напоминает, что в 2013 году Путин обещал, что газ для Армении будет по той же цене, что внутри России, но на деле он оказался в четыре раза дороже.

Одним словом, вопросов у Пашиняна к Москве накопилось достаточно. Другое дело - решится ли он их задать. Вот в чем вопрос.

Зульфугар Ибрагимов