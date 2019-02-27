Азербайджан и Литва находятся на пути к налаживанию связей в транспортной сфере, особенно с точки зрения интеграции железнодорожного сообщения. Об этом, как передает Day.Az, сказал в эксклюзивном интервью Azernews и Trend посол Литвы в Азербайджане Валдас Ластаускас.

В связи с этим он подчеркнул значимость проекта "Викинг", который был запущен в Клайпедском порту и охватит также регион Балтийского моря.

"В настоящее время этот проект чрезвычайно популярен в Беларуси, Украине, Литве и других партнерских странах в Скандинавии", - сказал Ластаускас.

Далее он сказал, что имеется хорошая возможность связать проект "Викинг" с такими транспортными коридорами, как Юг-Запад и Восток-Запад.

Касаясь сотрудничества в сфере ИКТ между двумя странами, посол отметил, что это будет хорошей практикой, поскольку Азербайджан обладает хорошим опытом в создании электронного правительства. Электронное правительство существует в Литве уже 10-15 лет, где каждый гражданин подключен к электронной банковской системе, может пользоваться всеми государственными услугами, связанными с налогами, социальной работой и т. д., добавил дипломат.

Говоря о путях повышения интереса инвесторов к экономике обеих стран, посол подчеркнул значимость мероприятий, организованных посольствами в Вильнюсе и Баку, а также последнюю встречу в Парке технологий Сумгаита, в которой приняли участие многие инвесторы.

Такие мероприятия являются лучшими примерами для инвесторов, так как они показывают, что здесь можно вести бизнес и это поддерживается.

"То же самое можно сказать о нашей стране. Мы приглашаем инвесторов из Азербайджана и показываем им возможности бизнеса здесь", - сказал Ластаускас.

Далее, говоря об инвестиционных возможностях, посол отметил, что Литва заинтересована инвестировать в основном в сферу ИКТ в Азербайджане. Литва и Азербайджан также обладают потенциалом для дальнейшего сотрудничества в сельскохозяйственном секторе, добавил Ластаускас.

Отметим, что комбинированный поезд "Викинг" начал курсировать в 2003 году. Участниками проекта являются Украина, Беларусь, Литва, Латвия, впоследствии к проекту присоединились Болгария, Румыния и Турция. Общая протяженность маршрута Ильичевск (Украина) - Минск (Беларусь) - Драугисте (Литва) - 1,766 тысячи километров.

Азербайджан присоединился к проекту "Викинг" в 2016 году. Оператором с азербайджанской стороны является компания Karvan Logistics. Однако в "Литовских железных дорогах" отметили, что в рамках проекта из Азербайджана и в обратном направлении поставок до сих пор не было.

В настоящее время большая часть грузов перевозится между Литвой, Беларусью и Украиной.