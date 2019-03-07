Александр Лукашенко поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с Международным женским днем
7 марта 2019 17:25 2 431
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой поздравление в связи с Международным женским днем - 8 Марта.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемая Мехрибан Арифовна!
Сердечно поздравляю с Международным женским днем.
Настоящее восхищение вызывают Ваши обаяние, интеллигентность и мудрый подход к решению важных государственных задач.
Убежден, что Ваш опыт политической и общественной деятельности будет всемерно содействовать дальнейшему развитию партнерства.
От всей души желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, здоровья, счастья и успехов на ответственном посту", - говорится в поздравлении Президента Беларуси.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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