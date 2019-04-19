Никол Пашинян войдет в историю Армении как "пионер" во многих начинаниях. Как правило, начинания эти бессмысленны, опасны и часто попахивают провокацией.

Только посмотрите, сколько "революционного" внес Никол в процесс урегулирования карабахского конфликта. Он первым из глав Армении вызвался готовить к миру азербайджанский народ (?!), он первым потребовал привлечь к переговорам сепаратистов, он первым прямо заявил, что вопрос территорий закрыт, и он же стал первым, кто услышал от международных посредников всю правду о плане урегулирования конфликта. План существует давно, но до популистских ультиматумов Пашиняна посредники как-то принимали во внимание ранимость оккупантов и тонкую душевную организацию армянских националистов. Никол же спровоцировал их на откровенность и был поставлен в угол.

Но этого "первопроходства" ему оказалось недостаточно.

Как сообщили накануне армянские СМИ, с 5-го по 8-е августа оккупированный Карабах впервые примет Летние панармянские игры, 7-е по счету. Сообщается, что карабахские "олимпийцы" встретились с председателем комитета панармянских игр Ишханом Закаряном, и стороны остались друг другом очень довольны.

Сепаратисты потирают ручонки в предвкушении наплыва иностранцев в "серую зону", как назвал оккупированные территории Азербайджана генсек ПАСЕ на встрече с Пашиняном в Страсбурге.

Отметим, что идея проведения панармянских игр была выдвинута националистом Ашотом Мелик-Шахназаряном в 1996 году. Первые прошли в 1999 году. Все 6 армянских "олимпиад" проходили в Армении. Но в 2015 году в географию соревнований был включен и Ханкенди. В этом же году было принято решение полностью перенести игрища на оккупированные территории.

В принципе, устроить панармянские игры в Карабахе могли и прежние власти, но почему-то этого не делали. Почему? Устраивая такую провокацию с 7-ми играми, Пашиняна не заинтересовал ответ на этот пикантный вопрос? Он думает, что прожженные провокаторы, Кочарян и Саргсян, были глупее и менее изобретательны в провокациях, чем он? Конечно же, нет. Ему у них в этом плане еще учиться и учиться. Просто они понимали, что этого делать нельзя. Нельзя - и все. Догадывались, что такая провокация может выйти Еревану боком и иметь неблагоприятные для него последствия.

Да и вообще, сама идея панармянских игр не срослась с Арменией. Страна находится не в том состоянии, чтобы проводить подобные мероприятия, и в конечном счете они превращаются в жалкое зрелище, когда организаторы и спортсмены словно существуют на разных планетах.

Например, перед предыдущими игрищами оргкомитет не мог найти стадион в Ереване. Владелец стадиона "Раздан" (шурин тогдашнего спикера парламента) первоначально отказался проводить на своем объекте панармянские игры, потом выяснилось, что стадион, оказывается, объявлен банкротом, уволен обслуживающий персонал. Какие уж тут игры.

Можно представить, в какое жалкое и убогое зрелище выльется затея Пашиняна с полуразрушенным, бедствующим Карабахом. А об огромном уроне, который нанесет она "атмосфере доверия" в карабахском урегулировании, о которой так любит верещать Ереван, мы и не говорим. Эти потери будут непоправимы.

Несмотря на множество факторов против такой популистской, но ничего не меняющей для армянских оккупантов затеи, армянский премьер решил и тут стать первым. Вот только "сойкой-пересмешницей" в этих голодных игрищах ему не стать.

Зульфугар Ибрагимов