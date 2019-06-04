Власти Армении продолжают тягаться силами с "Газпромом".

Согласно годовой рабочей программе Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения на 2019 год, в период с 28 февраля по 6 марта в ЗАО "Газпром Армения" (100-процентная дочка "Газпрома") был проведен мониторинг на факт достоверности представленной компанией информации относительно нового процесса присоединения, сообщают армянские СМИ.

Как передает Day.Az, в повестку завтрашнего заседания комиссии включен вопрос о наложении штрафа на ЗАО "Газпром Армения", так как в результате проведенного мониторинга выяснилось, что в некоторых случаях не соблюдались установленные решением комиссии правила поставки и использования природного газа, а также требования условий лицензии по распределению голубого топлива.

Комиссия решила оштрафовать компанию за нарушение условий лицензии на 10 млн. драмов.

Между тем, председатель Комиссии по регулированию общественных услуг, экс-министр энергетики Армении Гарегин Баграмян в интервью газете "Грапарак" раскрыл некоторые подробности переговоров с российским "Газпромом".

Баграмян воздержался говорить о конкретных требованиях сторон, отметив, что предметом обсуждения являются, в частности, схема газоснабжения до 2030 года, то есть весь объем инвестиций, связанная с ними тарифная политика и смежные вопросы.

Говоря об источниках инвестиций, экс-министр отметил, что "Газпром Армения" может как привлекать средства от материнской компании, так и воспользоваться кредитными ресурсами.

"Инвестиции будут направлены на приведение в надлежащий вид всей газотранспортной системы Армении и продление сроков ее эксплуатации", - сказал Баграмян.

Он добавил, что действующее соглашение о цене на российский газ для Армении рассчитано до конца 2019 года, а текущие переговоры охватывают период после 2020 года с целью определения конкретной тарифной политики как для внутреннего потребителя, так и импортируемого газа.

Султан Керим