Армянское лобби США продолжает отрабатывать гонорары диаспоры, несмотря на то, что все усилия лоббистов, как и деньги армянства, уже давно уходят впустую.

Над повышением финансовой помощи Армении лобби бьется уже год. Но разжалобить Конгресс на выделение средств в 2019-м году не удалось, теперь вся надежда на 2020-й.

Как сообщают армянские СМИ, сопредседатель армянской группы в Палате представителей Конгресса Джеки Шпайер призвала увеличить помощь Армении до 40 млн. долларов. Таким образом она поддержала поправку в законопроект о внешней помощи, которую также поддержали конгрессмены Фрэнк Паллоне и Адам Шифф.

Данную сумму предлагается выделить на "демократические реформы", учитывая "политические изменения, которые произошли за последний год в Армении".

Шпайер постаралась как можно более цветисто расписать апрельский переворот прошлого года в Ереване и "победу демократии" в одной отдельно взятой стране. По мнению лоббистки, уже подаренные по соглашению, подписанному правительством Пашиняна с США, 60 миллионов, это прекрасно, но мало. "Армения заслужила четкого сигнала о том, что США поддерживают ее демократическую трансформацию и предоставят ресурсы для ее достижения", - считает конгрессмен.

Отметим, что в прежние времена армянскому лобби в Конгрессе легко удавалось решать свои вопросы, добиваясь для Армении преференций. Достаточно напомнить о пресловутой 907-й поправке и многомиллионных вливаниях США в оккупированный Карабах, которые год от года только росли. Однако с приходом в Белый дом Дональда Трампа для лобби наступили трудные времена. Новая администрация не склонна разбазаривать американский бюджет на сомнительные цели, от которых не будет никакой отдачи. В отличие от прежних времен, для Армении никаких исключений больше не будет.

Зульфугар Ибрагимов