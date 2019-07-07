В последние месяцы правительство Армении и лично премьер Никол Пашинян регулярно выступают с оптимистичными заявлениями касательно экономики страны, снабжая их фантастическими цифрами, свидетельствующими о том, что дела Армении идут просто потрясающе. У граждан пытаются создать впечатление, что страна, не имеющая реального суверенитета, но имеющая закрытые границы в результате оккупации территорий соседнего государства, может развиваться. В мире нет примеров, когда бы страны-агрессоры благоденствовали и двигались вперед. И Армения, конечно же, не станет исключением.

Армянские экономисты обращают внимание на любопытную деталь. При "беспрецедентном" росте экономики в стране стабильно падает потребление электроэнергии, что не может не удивлять. В стране с растущей экономикой, наоборот, потребление электричества должно расти. Если же оно снижается, значит, закрываются предприятия, сворачиваются производства, падает активность в сельском хозяйстве.

Получается, что в последние месяцы экономика фиксирует стабильный рост, постепенно приближаясь к двузначному показателю, в то время как длительное время производство крови в кровеносных сосудах этой экономики в лице электроэнергии уменьшается. С другой стороны, не растет основной "показатель-характеристика" здоровья экономики - внешняя торговля, в частности экспорт, в то время как экономика все больше переживает подъем, указывают армянские аналитики.

Армения, вообще, страна парадоксов. В прошлом году, по данным правительства, из республики экспортировалось беспрецедентное количество сельхозпродукции. При этом сама отрасль пережила столь же беспрецедентный спад. Откуда взялось все то, что Армения якобы экспортировала? Это может быть либо статистическая "липа", либо Армения экспортировала не свою продукцию, а окольными путями ввезенную из той же Турции. Кстати, путем черного реэкспорта Армения поправляет свои дела не в первый раз. В самый разгар российско-турецкого кризиса неожиданно почти на сто процентов вырос экспорт в Россию "армянских" помидоров при том, что объемы урожая этого овоща в самой стране не менее резко упали. Расследование, проведенное журналистами, показало, что Армения продает России те самые турецкие помидоры, от которых та в период кризиса отказалась. То есть армянская сторона банально обманывала российского потребителя.

На днях СМИ сообщили, что урожай абрикосов в этом году в Армении будет незначительным, и он упал почти вдвое. Между тем, как пишет Первый Информационный, стоит ожидать, что в июне в этой сфере будет либо незначительный спад, либо даже рост. Уже из областей и сел поступают сведения о том, что статистический комитет, возглавляемый Степаном Мнацаканяном, два раза в год впрягался в повозку "цветущих полей" и начал приводить цифры в соответствие со своими стандартами. Госкомстат начал требовать от муниципалитетов "облагороженные цифры", не соглашается с представленными и требует их пересмотреть.

Такой "творческий" подход, по-видимому, необходим Николу Пашиняну, чтобы создать у общественности впечатление успеха провозглашенной им экономической революции. Хотя в реальности в экономике продолжается спад, а рост наблюдается только в сфере услуг - за счет лотереи и азартных игр.

Но есть случаи, когда приходится признавать реалии.

Согласно официальным данным Статистического комитета Армении, прямые инвестиции в первом квартале 2019 года уменьшились на 37 млрд. 043,5 млн. драмов. Если в первом квартале 2018 года этот показатель составлял 40 млрд. 756,6 млн. драмов, то за аналогичный период этого года - 3 млрд. 713,1 млн. драмов.

Одним из негативных факторов, повлиявших на приток инвестиций в республику, по мнению экономиста Пандухта Мартиросяна, является проблема Амулсарского рудника.

Амулсарский рудник - второй по запасам золота в Армении. Месторождение передано в управление международной компании Lydian International (через ее дочернюю компанию - Lydian Armenia). Ранее экологи заявляли, что пыль от Амулсарского золотого рудника может быть опасна для Джермука, а через грунтовые воды может дойти до озера Севан. Правительство решило провести повторную экспертизу на руднике, которую поручили ливанской компании Elard.

По словам Мартиросяна, любой инвестор перед тем, как вложить свои средства, изучает вопрос о том, какие конкретно международные организации действуют в стране. И проблемы, с которыми сталкивается компания Lydian International (небезызвестная на международном рынке), могут отразиться на решении о будущих вложениях в экономику Армении.

Помимо этого, инвестиционная сфера очень чутко реагирует на любые внутриполитические изменения в стране. Даже спустя год после политических перемен в Армении иностранные инвесторы все еще присматриваются к республике.

А пока они "присматриваются", британский центр Oxford Analytica в своем докладе по итогам 2018 года зафиксировал высокий уровень воздействия политической ситуации на экономическое развитие Армении. Инвестиционный климат, по версии центра, был неблагоприятным. Армении присвоен рейтинг CR, что означает высокую степень риска политического воздействия на экономику.

Зульфугар Ибрагимов