Армения, занимающаяся вандализмом на оккупированных территориях Азербайджана, на днях пережила серьезное потрясение. Кому-то там после прочтения новости азербайджанских СМИ, померещилось, что ЮНЕСКО уже готовит миссию в оккупированный Карабах для оценки состояния памятников истории и культуры.

Для начала посмотрим, что на самом деле говорилось в информации, распространенной в СМИ: "ЮНЕСКО просит стороны нагорно-карабахского конфликта обеспечить безопасность своих экспертов. В этом случае представители ЮНЕСКО могут поехать в оккупированный Карабах, сказал на пресс-конференции в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия в Баку заместитель генерального директора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне, сообщает Trend. Он подчеркнул, что существуют определенные условия для того, чтобы была проведена экспертная миссия. Во-первых, это обеспечение безопасности. Без такой договоренности участие ЮНЕСКО невозможно, пояснил он".

Вроде бы все ясно, но из слов Оттоне армянская сторона почему-то сделала вывод, что миссия готова и вот-вот нагрянет к армянским вандалам, как раз затирающим сейчас последние следы истинной, неармянской истории Карабаха.

Испуг Еревана был настолько сильным, что постпред Армении в ЮНЕСКО поспешил незамедлительно связаться с Эрнесто Оттоне и представить плоды собственного страха как "искажение" его слов азербайджанской стороной.

"Последний опроверг приписываемые ему азербайджанской прессой заявления о готовности отправить миссию ЮНЕСКО в Карабах", - торжественно заявила журналистам в среду пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Смысл сказанного Нагдалян таков: все, отбой воздушной тревоги, можно расслабиться и продолжать свое грязное дело - никакой миссии не предвидится.

В другое время армянская сторона сама ноет по поводу того, что представители международных организаций не приезжают в оккупированный Карабах, а тут вдруг такая истерика. С чего бы это?

Армянским оккупантам действительно есть чего бояться, и паническая атака, пережитая ими после публикации слов Оттоне, далеко не случайна.

Дело в том, что армяне уже имели опыт общения с миссией ЮНЕСКО в Карабахе. Мы писали об этом ранее, но стоит напомнить еще раз, чтобы стало понятно, почему армянской стороне так важно было услышать от ЮНЕСКО, что никакой миссии на оккупированные территории не планируется. И почему вообще в Армении так не любят эту организацию.

Несколько лет назад армяне пытались протащить средневековый центр албанской патриархии - храм Гандзасар в список ЮНЕСКО как "армянское наследие". Как и полагается, в регион прибыла миссия специалистов организации. И что же они увидели? Хваленый "армянский" Гандзасар в его нынешнем состоянии оказался новоделом, и это слишком уж бросалось в глаза. И специалисты ЮНЕСКО заметили изменения, обмануть их не удалось. Вандалам незавуалированно дали понять, что храм армянизирован: изменен его внешний облик, стены заложены плитами, чтобы не было видно древних албанских надписей.

Естественно, в таком состоянии памятник не мог быть включен в список ЮНЕСКО. Армянская сторона опозорилась и больше с Гандзасаром к международной организации не приставала. Но злобу затаила.

Армения вообще никогда не приветствовала идею появления технической миссии ЮНЕСКО на захваченных ею азербайджанских землях. Несколько лет назад министерство культуры и туризма Азербайджана подготовило и передало в ЮНЕСКО отчет об уничтожении историко-культурных памятников на оккупированных территориях. Но Армения воспрепятствовала посещению этих территорий беспристрастной миссией ЮНЕСКО. По той простой причине, что согласно международному законодательству ее действия там квалифицируются как вандализм и преступление против наследия человечества. И миссия, несомненно, установила бы состав преступления армян.

Массовое уничтожение и фальсификация историко-культурных памятников на азербайджанских территориях противоречит принятой в 1954-м году Гаагской конвенции (О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта). Конвенция предусматривает меры по охране движимых и недвижимых культурных объектов (памятников архитектуры, искусства или истории, религиозных или светских, археологических месторасположений, рукописей, книг, музеев, крупных библиотек, хранилищ архивов и т. д.), которые расположены как на территории противника, так и на собственной территории. Кроме того, уничтожение и фальсификация историко-культурных памятников на оккупированных территориях является нарушением конвенции ЮНЕСКО "Об охране всемирного культурного и природного наследия".

Думается, вопросов по поводу паники в Армении больше нет.

Зульфугар Ибрагимов