Победы бывают разные - военные, дипломатические, политические, спортивные, научные и культурные. И у всех этих побед есть имена. И за всеми этими победами стоит тяжкий, упорный и последовательный труд. Включение исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО является общей культурной и политической победой всего азербайджанского народа. Но добыта она была благодаря огромным усилиям, невидимой глазу обывателя титанической работе команды патриотов нашей страны и истинных профессионалов дипломатии, политики и культуры во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.

И тут имеет смысл вспомнить о том, что еще в 2004 году Мехрибан Алиева была назначена послом доброй воли ЮНЕСКО за поддержку фольклора и музыкальных традиций. С тех самых пор, вот уже 15 лет, как Азербайджан последовательно и успешно борется за признание миром уникального места нашей культуры и наших традиций в сокровищнице мировой культуры. Имеет смысл перечислить наши достижения в этой сфере.

Старая крепость (Ичеришехер) в Баку, Девичья Башня, Дворцовый комплекс Ширваншахов, а также "Культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустанского заповедника" включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а 13 элементов - в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в ходе 13-ой сессии на Маврикии ЮНЕСКО приняло заявку Азербайджана "Yalli (Kochari, Tenzere) traditional dances of Nakhichevan" о включении танца Яллы в список нематериального культурного наследия.

Ранее в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже вошли азербайджанский мугам, праздник Новруз (совместно с Индией, Ираном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Пакистаном, Турцией, Казахстаном), искусство азербайджанских ашугов, традиционное искусство ковроткачества азербайджанских мастеров, мастерство изготовления и искусство игры на таре, традиционная верховая игра на карабахских конях - човган, традиционное искусство изготовления и ношения женского головного платка келагаи и его символика, медное производство Лагича, мастерство изготовления и искусство игры на кеманче.

Все это - результат огромной работы по отстаиванию наших культурных традиций, нашей истории. И, вне всякого сомнения, сам факт проведения в Баку 43-ей сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО является историческим и знаковым событием, как для нашей страны, так и для всего мира. Благодаря ему огромное число людей из самых разных стран мира открыли и еще откроют для себя Азербайджан, с его великой культурой и традициями.

Показательно, что на официальной странице ЮНЕСКО в Instagram был опубликован пост о столице Азербайджана. Баку в публикации был назван вневременным и вечным городом, сохранившим зороастрийское, сасанидское, арабское, персидское, ширваншахское, османское и российское присутствие. Это тоже признание величия нашего "города ветров", традиций азербайджанского мультикультурализма.

И обо всем этом, конечно же, с восторгом будут рассказывать в своих странах все делегаты 43-ей сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Так мы заложили фундамент для новых политических, дипломатических и культурных побед. Так мы расширили круг друзей и поклонников Азербайджана, нашей культуры, нашей истории. Нам есть чем гордиться. Мы внесли огромный вклад в мировую культуру.

Вот и сейчас мы стали свидетелями поистине уникального и важнейшего события - включения исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы колоссальность случившегося была более понятна, напомню, что на бакинской сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО был включен древний и великий Вавилон, расположенный на территории современного Ирака.

Безусловно, это приведет к увеличению интереса к Шеки в мире, к росту потока туристов, как в этот древний город, так и вообще в Азербайджан. Это будет эхом той победы, что случилась на наших глазах и стала возможной благодаря невероятной работе, проделанной блестящей командой людей, безумно любящих свою Родину и гордящихся ее особым местом в мировой культуре. И во главе этой команды стоят Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана