Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районов, в селe Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Асрик Джырдахан Товузского района, в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района, передает Day.Az.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Кенгерли, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Вейселли Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.