Премьер-министр Армении Никол Пашинян так и не понял, что одними лозунгами сыт не будешь, точнее, народ не накормишь. Он по сей день пребывает в состоянии "революционного" экстаза и, пожалуй, остается единственным, кто верит в свои прожекты.

Тем временем политическая и экономическая ситуация в стране становится все более неуправляемой. В этих условиях оставаться фантазером и прожектером может себе позволить только руководитель, действительно припасший козырь в рукаве и собирающийся вытащить его перед народом в подходящий момент. Есть ли такой козырь у Пашиняна? Его нет. Но Никол хочет, чтобы все думали, что он у него есть.

Месяц назад, 5 августа, Пашинян попытался достать свой козырь из рукава, вернее, заставить участников "общеармянского" митинга в оккупированном Карабахе поверить, что таковой у новой власти имеется. Этот позорный момент в его биографии будут припоминать Пашиняну и после его ухода из политики. Это действительно было позорно - выйти перед многотысячной толпой и без зазрения совести врать. Точнее, не врать, а делиться своими фантазиями, что в подобных обстоятельствах одно и то же.

Самой позорной частью его речи была так называемая стратегия развития Армении к 2050 году. Это была, как говорится, жесть.

Напомним: "До 2050 года мы должны решить следующие задачи: довести население Армении минимум до 5 млн. человек, создать 1,5 млн. рабочих мест, решить проблему безработицы для 2,5 млн. человек и искоренить бедность. Превратить Армению в промышленную страну, в 15 раз увеличить ВВП, иметь как минимум 5 технологических компаний, стоимость которых превышает 10 млрд. долларов, и 10 тысяч работающих стартапов. Надо в 7 раз увеличить среднюю зарплату. По индексу боеспособности армии войти в первую двадцатку стран. Иметь одну из 10 самых эффективных разведывательных служб в мире... Следует довести число туристов в Армении до 15 млн человек. Сделать сборную Армении по футболу призером чемпионата Европы и/или мира, завоевать 25 олимпийских золотых медалей и звание чемпиона мира по шахматам".

Одним словом, премьер-министр огласил свой остапбендеровский план превращения Армении в Нью-Васюки Южного Кавказа.

По общему мнению армянских экспертов, все, что наобещал Пашинян, станет возможным только при наличии развитой экономики.

"Демография - это не та сфера, в которой за 30 лет возможны такие революционные изменения. Чтобы за 30 лет увеличить численность населения почти вдвое, нужна полная, коренная трансформация страны, нужно стать вторым Израилем, где стремительный рост переживают все ключевые сферы жизни", - сказал журналистам демограф Рубен Еганян.

Военный эксперт Леонид Нерсисян, комментируя "силовую" часть фантазий премьер-министра, отметил, что для того, чтобы иметь одну из сильнейших армий мира, нужен военный бюджет, в 20-30 раз превосходящий сегодняшние оборонные расходы Армении (сейчас - 609 миллионов долларов). Но ничего подобного пока не предвидится.

В экономику упирается и вхождение армянских спецслужб к 2050 в "десятку самых эффективных спецслужб мира".

Что касается 15 миллионов туристов, которых Пашинян увидел в Армении в 2050 году, то, по мнению большинства аналитиков, такой показатель для двухмиллионной Армении является угрозой ее национальной безопасности.

Председатель Армянской федерации туризма Мехак Апресян тоже настроен неоптимистично.

"Увеличивающееся количество туристов может не принести существенной экономической выгоды и даже нанести вред не только культурному наследию, но и образу мышления местных жителей", - считает он.

Аналитик же Армен Бадалян полагает, что "ни о какой концепции национальной мечты и речи не может быть, поскольку гражданам сложно жить, и им не нужны сказочные иллюзии. Люди хотят жить хорошо здесь и сейчас, а не в 2050 году. Армянскому обществу сейчас нужно не "светлое будущее", а светлое настоящее".

Но самыми болезненными для общества являются фантазии Никола Пашиняна на темы безработицы, невероятного роста ВВП и прочих сфер, интересующих граждан гораздо больше, чем количество туристов и место в рейтинге национальной службы безопасности.

Недавно государственная статистическая служба опубликовала цифры касательно ситуации с экономическим ростом по отраслям, притоком инвестиций и так далее. Согласно Нацстаткомитету, рост армянской экономики после "бархатной революции" составил около 5 процентов. Однако экономисты не видят тут причин для торжества.

Как заявил журналистам бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, более чем 2% этого роста составляют два фактора: один - это продажа автомобилей и услуги, игры, развлечения, которые по итогам года вырастут на 25-30 процентов и которые стали четвертой отраслью экономики, значительно обогнав образование, здравоохранение и т.д. То есть, так называемый экономический рост достигнут за счет игорного бизнеса и торговли авто. Багратян считает эти достижения токсичными.

Пойдем дальше. Пашинян обещает армянам искоренить бедность и безработицу. В настоящее время безработица в стране охватывает по официальным данным 20 процентов, по неофициальным - 70 процентов населения. В 2016 году в парламенте была озвучена цифра в 1 миллион безработных (35 процентов). Вряд ли сегодняшних безработных волнуют обещания "революционного" премьера открыть к 2050 году полтора миллиона новых рабочих мест.

Четверть населения Армении пребывает в состоянии бедности. Азиатский банк развития по этой причине сравнивает Армению с Афганистаном и рядом других слаборазвитых стран.

Сложившееся положение усугубляется крупным, почти подошедшим к критической отметке ростом внешнего долга страны. Кстати, на днях Никол Пашинян обрадовал армян, сообщив, что впервые с 2015 года внешний долг Армении перестал расти. Но экспертное сообщество и способных к анализу граждан это вовсе не обрадовало. Прекращение роста внешнего долга в армянских реалиях означает только одно - стране не дают кредитов в связи с ее нестабильностью и неплатежеспособностью.

На фоне снижения госдолга резко упал и уровень иностранных инвестиций: по сравнению с первой половиной прошлого года - на 37 млрд. 043,5 млн. драмов. Если в первом квартале 2018 года этот показатель составлял 40 млрд. 756,6 млн. драмов, то за аналогичный период этого года (первые три месяца) - 3 млрд. 713,1 млн. драмов.

Хорошо известно, что основные инвестиции в Армению - это перечисления от граждан страны, находящихся на заработках или живущих за рубежом. Подсчитано, что в 2000-2008 году перечисления от мигрантов росли, и 70 процентов этой суммы составляли поступления из России. Это немалые средства, но они не смогут помочь Армении достичь определенных Пашиняном к 2050 году показателей.

Единственное, что может помочь осуществить мечту, - это скорейшее урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. А именно этого пункта в фантастической программе Пашиняна не было. Наоборот, он усугубил проблему, подбросив в повестку оставленный в прошлом веке призыв о "миацуме" и сделал тем самым реализацию своей программы-максимум совершенно невозможной.

Зульфугар Ибрагимов