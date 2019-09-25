Руководитель Азербайджанской общины Нагорно Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев прокомментировал заявление Никола Пашиняна о том, что якобы экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза не осведомлен в вопросах, связанных с конфликтом, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

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