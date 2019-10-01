Военнослужащие азербайджанской армии, участвовавшие в многонациональных бригадных тактических учениях Saber Junction - 19, которые прошли в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, вернулись в Баку.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство обороны, международные наблюдатели высоко оценили профессионализм представителей азербайджанской армии на учениях, проведенных Европейским командованием США (EUCOM), в которых принимали участие военнослужащие армий стран-членов и партнеров НАТО.