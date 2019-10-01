https://news.day.az/politics/1161805.html Азербайджанские военнослужащие вернулись с учений Saber Junction -19 в Баку - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие вернулись с учений Saber Junction -19 в Баку - ФОТО
Военнослужащие азербайджанской армии, участвовавшие в многонациональных бригадных тактических учениях Saber Junction - 19, которые прошли в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, вернулись в Баку.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство обороны, международные наблюдатели высоко оценили профессионализм представителей азербайджанской армии на учениях, проведенных Европейским командованием США (EUCOM), в которых принимали участие военнослужащие армий стран-членов и партнеров НАТО.
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