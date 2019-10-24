https://news.day.az/politics/1169025.html Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж прибыл в Азербайджан - ФОТО
Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж прибыл в Азербайджан - ФОТО
24 октября премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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