24 октября премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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