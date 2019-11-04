https://news.day.az/politics/1172316.html Азербайджан готов поддерживать нуждающихся в Сомали - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА
Азербайджан готов поддерживать нуждающихся в Сомали - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА
Азербайджан готов продолжать поддерживать нуждающихся в Сомали и в других странах региона.
Об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров сказал на заседании Контактной группы по Сомали, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
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