https://news.day.az/politics/1172319.html Эльмар Мамедъяров: Армения продолжает создавать серьезную угрозу региональной и международной безопасности
Эльмар Мамедъяров: Армения продолжает создавать серьезную угрозу региональной и международной безопасности
Оккупация Арменией азербайджанских территорий продолжает создавать серьезную угрозу региональной и международной безопасности, и препятствует полноценному использованию всего потенциала Азербайджана для его устойчивого развития.
Об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на заседании контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Сомали, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
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