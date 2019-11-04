В рамках заседания министров Координационной группы по Сомали Организации исламского сотрудничества в Дохе министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с вице-премьером и министром иностранных дел Катара Шейхом Мухаммедом бин Абдульрахманом Аль-Тани.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, входящих в повестку сотрудничества двух стран, в том числе, пути повышения эффективности совместных усилий в сфере торговли и инвестиций.

Эльмар Мамедъяров проинформировал коллегу о реализуемых в регионе по инициативе и при участии Азербайджана транспортных, коммуникационных проектах. Был проведен обмен мнениями вокруг перспектив использования Катаром этих возможностей.

Министр Аль-Тани отметил, что его страна заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.