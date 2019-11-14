Задержание членов партии "Мусават" полицией Германии по подозрению в нарушении миграционных правил и "политэмигрантском бизнесе" вызвало жаркие обсуждения в Facebook. Статус заместителя главы партии "Мусават" Сахавата Солтанлы сильно разозлил "Реалистов".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Солтанлы написал: "Каждый, кто действует против закона, должен нести наказание, кем бы он ни был. Человек, участие которого в преступных деяниях доказано, не может быть одним из нас!".

Комментарии членов партии "Реал" под этим статусом вызвали взаимный спор. "Реалист" Даглар Мустафаев написал в ответ: "В таком случае начните с руководства "Мусават". В свое время будет разоблачено и оно. Как сегодня тайное становится явным".

Солтанлы назвал все это клеветой. Мустафаев прокомментировал пост Солтанлы такими словами: "Отрицающий сегодня это либо наивен, либо сам в деле. Они умышленно молчат".

Затем между членами "Мусават" и "Реал" произошла словесная перепалка, переросшая в оскорбления.

Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.