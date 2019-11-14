Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Израиля Дана Става по случаю завершения его дипломатической деятельности в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, посол выразил благодарность за поддержку в период его дипломатической деятельности.

На встрече стороны обменялись мнениями о состоянии двусторонних отношений между двумя странам, текущем уровне и перспективах их развития.

Министр отметил успешное продолжение развития двусторонних связей. Также, затронув текущую ситуацию вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорного-карабахского конфликта, Мамедъяров подчеркнул, что абсолютно необоснованные заявления, озвучиваемые политическим руководством Армении, служат росту напряженности в регионе. Эльмар Мамедъяров подчеркнул важность возвращения в свои дома вынужденных переселенцев, которые были изгнаны со своих родных мест в результате захватнической политики Армении.

Стороны обсудили деятельность Азербайджано-Израильской совместной межправительственной комиссии и ее первое заседание, проведенное 15-16 мая 2018 года. Была отмечена важность продолжения сотрудничества в этом направлении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес.

Эльмар Мамедъяров высоко оценил усилия Дана Става в деле развития двусторонних отношений и пожелал ему удачи в будущей деятельности.