Эльмар Мамедъяров: Безосновательные заявления руководства Армении служат росту напряженности в регионе
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Израиля Дана Става по случаю завершения его дипломатической деятельности в Азербайджане.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, посол выразил благодарность за поддержку в период его дипломатической деятельности.
На встрече стороны обменялись мнениями о состоянии двусторонних отношений между двумя странам, текущем уровне и перспективах их развития.
Министр отметил успешное продолжение развития двусторонних связей. Также, затронув текущую ситуацию вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорного-карабахского конфликта, Мамедъяров подчеркнул, что абсолютно необоснованные заявления, озвучиваемые политическим руководством Армении, служат росту напряженности в регионе. Эльмар Мамедъяров подчеркнул важность возвращения в свои дома вынужденных переселенцев, которые были изгнаны со своих родных мест в результате захватнической политики Армении.
Стороны обсудили деятельность Азербайджано-Израильской совместной межправительственной комиссии и ее первое заседание, проведенное 15-16 мая 2018 года. Была отмечена важность продолжения сотрудничества в этом направлении.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес.
Эльмар Мамедъяров высоко оценил усилия Дана Става в деле развития двусторонних отношений и пожелал ему удачи в будущей деятельности.
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