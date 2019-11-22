"Контракт века" является основой для будущих соглашений по поставкам энергоресурсов Азербайджана на Запад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал экс-посол США в Азербайджане Роберт Секута в ходе форума под названием "Контракт века": 25-летний успех", который состоялся 21 ноября в Вашингтоне.

Мероприятие было организовано Caspian Policy Center и Торговой палатой США.

Секута отметил, что подписание "Контракта века" стало важным прорывом.

Это соглашение ознаменовало возрождение Азербайджана в качестве участника мировой энергетической системы, а также активную деятельность международных нефтяных компаний в Каспийском регионе, сказал экс-посол.

"Это был продукт дальновидного и новаторского дипломатического взаимодействия между США, другими западными партнерами и Баку и другими странами региона. Контракт позволил улучшить международную энергетическую безопасность за счет значительных новых поставок нефти на мировые рынки", - отметил Секута.

"Контракт века" обеспечил приток капитала в Азербайджан, сказал он, добавив, что данное соглашение оказывает гораздо более широкое влияние.

Экс-посол отметил значимость проекта "Южный газовый коридор", который обеспечит новый безопасный источник природного газа для Европы.

Отметим, что контракт на разработку блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ, до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37 процента, AzACG (SOCAR) - 25 процентов, Chevron - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, Equinor - 7,27 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TP - 5,73 процента, ITOCHU - 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31 процента.