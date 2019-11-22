Роберт Секута: «Контракт века» является основой для будущих соглашений по поставкам энергоресурсов Азербайджана на Запад
"Контракт века" является основой для будущих соглашений по поставкам энергоресурсов Азербайджана на Запад.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал экс-посол США в Азербайджане Роберт Секута в ходе форума под названием "Контракт века": 25-летний успех", который состоялся 21 ноября в Вашингтоне.
Мероприятие было организовано Caspian Policy Center и Торговой палатой США.
Секута отметил, что подписание "Контракта века" стало важным прорывом.
Это соглашение ознаменовало возрождение Азербайджана в качестве участника мировой энергетической системы, а также активную деятельность международных нефтяных компаний в Каспийском регионе, сказал экс-посол.
"Это был продукт дальновидного и новаторского дипломатического взаимодействия между США, другими западными партнерами и Баку и другими странами региона. Контракт позволил улучшить международную энергетическую безопасность за счет значительных новых поставок нефти на мировые рынки", - отметил Секута.
"Контракт века" обеспечил приток капитала в Азербайджан, сказал он, добавив, что данное соглашение оказывает гораздо более широкое влияние.
Экс-посол отметил значимость проекта "Южный газовый коридор", который обеспечит новый безопасный источник природного газа для Европы.
Отметим, что контракт на разработку блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ, до 2050 года.
Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37 процента, AzACG (SOCAR) - 25 процентов, Chevron - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, Equinor - 7,27 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TP - 5,73 процента, ITOCHU - 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31 процента.
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