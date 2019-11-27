Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак посетит 27-28 ноября Баку, где примет участие в торжественном открытии посольства республики в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В Баку господин Лайчак проведет переговоры со своим коллегой Эльмаром Мамедьяровым, а также проведет еще ряд встреч. Кроме того, глава МИД примет участие в торжественном открытии посольства Словакии в Азербайджане", - сообщил представитель словацкого дипведомства Борис Гандел.