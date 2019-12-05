В рамках 26-й встречи Совета министров ОБСЕ в столице Словакии Братиславе, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с заместителем министра иностранных дел Финляндии Матти Анттоненом.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений между странами, передает Day.Az.

Стороны отметили значимость дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, торговой, культурной, гуманитарной и других сферах

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации вокруг переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Братиславе.

Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе по региональной и международной безопасности.