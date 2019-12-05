Азербайджан и Финляндия обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества - ФОТО
В рамках 26-й встречи Совета министров ОБСЕ в столице Словакии Братиславе, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с заместителем министра иностранных дел Финляндии Матти Анттоненом.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений между странами, передает Day.Az.
Стороны отметили значимость дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, торговой, культурной, гуманитарной и других сферах
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации вокруг переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Братиславе.
Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе по региональной и международной безопасности.
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