В рамках 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по процессу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Мамедъяров проинформировал собеседника о недавней встрече с главой МИД Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Он подчеркнул важность решения конфликта в соответствии с резолюциями СБ ООН, вывода захватнических войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.