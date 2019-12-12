https://news.day.az/politics/1184776.html Вы что, стали лучше жить? - громкое интервью с Эльмаром Мамедъяровым - ВИДЕО
Вы что, стали лучше жить? - громкое интервью с Эльмаром Мамедъяровым - ВИДЕО
Я неоднократно спрашивал у армянских журналистов: вот ответьте мне, как простые граждане Армении, что вы выиграли от конфликта с Азербайджаном? Вы что, стали лучше жить?
Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью телеканалу СВС в Братиславе по итогам переговоров с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
Представляем читателям полную версию этого интервью:
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