Эльмар Мамедъяров подарил Национальной библиотеке Латвии книгу о Карабахе - ФОТО
В рамках официального визита в Латвию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетил Национальную библиотеку Латвии, сообщает Trend со ссылкой на МИД, передает Day.Az.
Мамедъярова встретил директор библиотеки Андрис Вилкс, который рассказал главе МИД Азербайджана о библиотеке и подарил ему книгу.
Мамедъяров отметил, что постоянные контакты между Национальной библиотекой Латвии и Азербайджанской национальной библиотекой вносят вклад в связи между народами.
В свою очередь министр подарил библиотеке Латвии книгу, посвященную. Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана.
Министр иностранных дел Азербайджана ознакомился с созданным в библиотеке азербайджанским отделом, в котором выставлены различные книги, посвященные Азербайджану.
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