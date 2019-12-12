В рамках официального визита в Латвию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетил Национальную библиотеку Латвии, сообщает Trend со ссылкой на МИД, передает Day.Az.

Мамедъярова встретил директор библиотеки Андрис Вилкс, который рассказал главе МИД Азербайджана о библиотеке и подарил ему книгу.

Мамедъяров отметил, что постоянные контакты между Национальной библиотекой Латвии и Азербайджанской национальной библиотекой вносят вклад в связи между народами.

В свою очередь министр подарил библиотеке Латвии книгу, посвященную. Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана.

Министр иностранных дел Азербайджана ознакомился с созданным в библиотеке азербайджанским отделом, в котором выставлены различные книги, посвященные Азербайджану.