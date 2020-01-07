Шестого января 2020 года в Анкаре состоялось торжественное открытие административного здания "Гала" Центрального аппарата Национальной разведывательной организации Турции, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление по связям с общественностью Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, передает Day.Az.

По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и по приглашению главы Национальной разведывательной организации Турции Хакана Фидана делегации во главе с начальником СГБ генерал-лейтенантом Али Нагиевым и начальником Службы внешней разведки генерал-лейтенантом Орханом Султановым приняли участие в торжественной церемонии.

В мероприятии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В торжественной церемонии открытия нового здания участвовали высшее государственное руководство, члены правительства и другие официальные лица Турции, генерал-лейтенант Али Нагиев и генерал-лейтенант Орхан Султанов.

Во время мероприятия президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с представителями Службы государственной безопасности и Службы внешней разведки Азербайджана.