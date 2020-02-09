https://news.day.az/politics/1201531.html Эльмар Мамедъяров отправился в Вену
Эльмар Мамедъяров отправился в Вену
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл в столицу Австрии Вену для участия в Международной конференции по ядерной безопасности.
Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, в рамках визита запланированы двусторонние встречи министра Эльмара Мамедъярова с руководителями международных организаций и главами МИД стран, принимающих участие в конференции, передает Day.Az.
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