Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе со спецпредставителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, Клаар сообщил, что был принят Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и в ходе встречи состоялись важные обсуждения.

Министр Мамедъяров проинформировал противную сторону о текущей ситуации в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также о встрече глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ в Женеве с 28 по 30 января. Эльмар Мамедъяров также подчеркнул значимость подробного обсуждения важных аспектов по скорейшему урегулированию конфликта на основании принципов Хельсинкского заключительного акта.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы по сотрудничеству Азербайджана и Евросоюза, а также обмен мнениями на другие темы, представляющие взаимный интерес.