Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках рабочего визита в Брюссель встретился с комиссаром ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливером Вархели, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.

На встрече стороны обсудили существующее эффективное сотрудничество между ЕС и Азербайджаном, а также состояние продолжающихся переговоров по новому проекту Соглашения, которое составит правовую основу двусторонних отношений. В связи с этим были затронуты текущее состояние переговоров в области торговли и недавняя встреча с комиссаром ЕС по торговле.

Комиссар Вархели отметил важность интенсификации переговоров по новому Соглашению между ЕС и Азербайджаном и предложил согласовать документ до саммита "Восточного партнерства", который планируется провести в июне 2020 года, и парафировать его в ходе мероприятия.

На встрече также состоялся обмен мнениями о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС в сфере энергетики, реализуемых Азербайджаном проектах по обеспечению энергетической безопасности Европы, в том числе "Южном газовом коридоре", и перспективах его дальнейшего расширения посредством новых проектов.

Эльмар Мамедъяров пригласил комиссара Вархели в Азербайджан для проведения широких дискуссий по вопросам, представляющим взаимный интерес, и изучения новых возможностей расширения сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. В свою очередь, комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении с одобрением встретил это приглашение.