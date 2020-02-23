https://news.day.az/politics/1205504.html Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию - ФОТО
Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию - ФОТО
22 февраля завершился государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Итальянскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Рима "Фьюмичино" в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву провожали государственный секретарь Совета министров Итальянской Республики Марио Турко и другие официальные лица.
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