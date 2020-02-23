22 февраля завершился государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Итальянскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Рима "Фьюмичино" в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву провожали государственный секретарь Совета министров Итальянской Республики Марио Турко и другие официальные лица.