Армения обстреляла мирных жителей Товуза

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из гаубиц D-30 село Дондар Гушчу Товузского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что жертв среди мирного населения нет. Минобороны Азербайджана предупреждает, что на все выпады противника последует ассиметричный ответ!