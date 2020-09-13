Пашинян пытается легализовать международных террористов

В последнее время Армения прибегла к варианту перемещения наемников из разных стран мира для того, чтобы легализовать членов террористических организаций.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев, комментируя заявление помощника Президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева о том, что Армения использует перемещенных лиц из Сирии и Ливана в качестве вооруженных наемников.

Как подчеркнул наш собеседник, Армения занимается переселением этих людей из Ливана и Сирии, прикрываясь понятиями "гуманизм и сострадание к соотечественникам", хотя на самом деле основная цель данного "мероприятия" - однозначная легализация террористических организаций.

Помимо размещения переселенцев на оккупированных территориях Азербайджана, продолжил депутат, ряд армянских СМИ активно освещает данное событие. "Главным моментом при этом являются недавние рейсы из Еревана в Бейрут и другие направления, а также косвенные свидетельства того, что этих переселенцев доставляли на этих самолетах", - подчеркнул он.

Парламентарий подчеркнул, что переселение армян из-за рубежа на оккупированные территории не первый случай. "Переселение армян продолжается с самого начала возникновения нагорно-карабахского конфликта. Раньше армян завозили туда под другими предлогами. А начиная с 1991 года, был дан старт массовому переселению вооруженных наемников террористических организаций.

"Недавние события на азербайджано-армянской границе в Товузском направлении показали, что армяне скрывают свои боевые потери именно из-за того, что погибшие армяне в основном являются незаконными наемниками. Однозначно, что армяне продолжают переправлять туда членов террористических организаций", - заключил Арзу Нагиев.

Абдул Керимханов