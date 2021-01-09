Президент Ильхам Алиев: Введенный недавно Россией запрет на экспорт помидоров, конечно, был для нас очень неожиданным
Введенный недавно Россией запрет на экспорт помидоров, конечно, был для нас очень неожиданным. Помню, несколько лет назад российская сторона обратилась к нам - в то время были введены санкции - с просьбой увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.
"Что касается освобожденных земель, то здесь мы должны проводить эту работу планово. Во-первых, для продовольственной безопасности. Во-вторых, для повышения экспортного потенциала. Нам и здесь необходимо диверсифицировать экспортный потенциал, потому что введенный недавно Россией запрет на экспорт помидоров, конечно, был для нас очень неожиданным. Помню, несколько лет назад российская сторона обратилась к нам - в то время были введены санкции - с просьбой увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию. Именно после этого произошел серьезный рост. Если мы сравним экспорт помидоров в Россию 4-5 лет назад и в прошлом году, то увидим большую разницу. Не будь введен этот запрет, - правда, часть его уже отменена, - то в минувшем году наш экспорт достиг бы 200 тысяч тонн. Но, и вам, и правительству эти цифры известны. 4-5 лет назад было ниже. То есть, хочу сказать, что мы должны пересмотреть сельскохозяйственный экспорт. Мы должны и искать новые рынки, чтобы не сталкиваться с такими неприятными фактами, и расширить ассортимент сельскохозяйственной продукции. Нам необходимо выходить на новые рынки, не теряя традиционных рынков. Считаю, что на освобожденных землях сельское хозяйство может серьезно развиваться особенно в области садоводства, потому что фрукты принимаются на любом рынке. Если учесть климат наших традиционных рынков, то, конечно, здесь никакие фрукты не могут конкурировать с нашими", - отметил Президент Ильхам Алиев.
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